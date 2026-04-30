俳優でタレントの杉浦太陽さんは4月29日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空さんが“決めポーズ”をしている姿を公開しました。【写真】“決めポーズ”をする夢空体を傾けた無邪気な姿杉浦さんは「ユメアの決めポーズねぇ〜って言うと一緒に首を傾けて、そうだよねぇ〜ポーズをしてくれます」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目が“決めポーズ”をしている夢空さんの姿です。体を大きく傾けて、こちらを見上げています。無邪気