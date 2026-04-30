レゾンデートル（東京都渋谷区）が、結婚して10年以上になる既婚男女を対象とした「熟年離婚」に関する意識調査を実施。その結果を発表しました。【画像】熟年離婚したい…？世帯年収別・既婚男女のTOP回答（図解：5枚）「熟年離婚」と世帯年収に関係性はある？調査は3月19日、全国の40〜59歳の既婚男女を対象に実施。計2000人（男女各1000人）のうち、「結婚して10年以上」と回答した人の中から無作為に抽出した720人（男女