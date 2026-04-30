高市早苗首相と面会後、記者団の取材に応じる片山さつき財務相＝4月20日、首相官邸中東情勢悪化による原油高が、株、円、国債が下落する「トリプル安」につながった。外国為替市場では、片山さつき財務相の「口先介入」で円相場は対ドルで急騰に転じたが、原油価格の動向に揺さぶられる構図に変化はない。「日本売り」懸念は消えておらず、市場は大型連休中の急変に警戒を強めている。原油価格の高騰は、輸入に頼る日本にとっ