◇プロ野球セ・リーグDeNA 6ｰ2 中日(30日、バンテリンドーム)中日はDeNAに敗北し、カード負け越しとなりました。2回、ヒュンメル選手がマラー投手の4球目をレフトスタンドにたたき込み先制点を奪われますが、直後に細川成也選手が今季初登板の篠木健太郎投手の初球を振り抜き、レフトスタンドに着弾させすぐに同点としました。5回も先頭の山本祐大選手に初球をレフトスタンドへ運ばれたマラー投手でしたが、そのウラ2アウト2塁