アメリカ南部ミシシッピ州を走るスクールバスの車内。少年が立ち上がり、慌てた様子で何かを叫んでいます。この時、運転手は気を失っていました。車内には約40人の中学生が乗っており、とっさにハンドルを取ったのは12歳の生徒でした。ハンドルを取った少年は「バスが曲がっていくのを見て、考えるより先に体が動いたんだ」と話します。生徒たちの声掛けに運転手は意識を取り戻しますが、再び失神。その様子を見た男子生徒が、とっ