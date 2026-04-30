武豊騎手が４月３０日、滋賀県大津市のラクエドラゴンホースパークで行われた「サラブレッドホースショーザ・セカンドキャリア」のノーザンホースパークカップ（ジョッキー＆ジュニアＣＵＰ）で、馬術競技のゲスト解説を務めた。１０歳の頃から乗馬を始めたというレジェンドは「乗ったことがある馬がいて、うれしいですね」と笑み。西塚洸二騎手が騎乗したアスクワイルドモアは自身が騎乗し、２０２１年の函館・芝１８００メ