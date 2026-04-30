前が激しく壊れ、バンパーやヘッドライトが外れた車。エアバッグが作動した跡が残っています。運転していた小島一晃容疑者（41）は、福岡・うきは市の職員。酒気帯び運転などの疑いで逮捕されました。警察によりますと、小島容疑者は29日午前1時ごろ、酒を飲んで車を運転し、ガードレールを突き破って川に転落しました。その際、車の衝撃感知システムが作動。管理会社が警察に通報しますが、現場に駆け付けたところ、車は川に放置