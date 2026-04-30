事実上の封鎖状態が続いているホルムズ海峡を、日本に寄港するタンカーが通過したことがわかりました。 【写真を見る】ホルムズ海峡を通過したタンカー｢出光丸｣ 5月に名古屋へ なぜ通過できた？今後の見通しは？ 現在の国際情勢下で、なぜこの船が通過できたのか、そして今後の見通しについて解説します。 ホルムズ海峡通過「出光丸」とは？ （大石邦彦アンカーマン）ホルムズ海峡で動きがありました。アメ