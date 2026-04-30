「西武−日本ハム」（３０日、ベルーナドーム）１４歳のミクチャライバー、船戸美羽（ＭＩＵ）が試合前に始球式を務めた。船戸は白ユニホームを着用し、オフホワイトのミニスカート姿。ポニーテールに白の大きなリボンを揺らしながら、大きく振りかぶって左腕から投じたボールは右打者の外角に外れワンバウンドしたが、力強い投球を披露。捕手からボールを受け取ると、ニコリと小さな笑みを浮かべた。この日は「ミクチャＤ