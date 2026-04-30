アメリカを国賓訪問しているイギリスのチャールズ国王夫妻。ワシントンに続き、ニューヨークを訪問し、意欲的に公務をこなしています。そこには夫妻の特別な思いがうかがえます。チャールズ国王とカミラ王妃が訪米3日目に訪れたのは、ニューヨークにある2001年同時多発テロの追悼施設。花を手向け、犠牲者の家族や救助にあたった消防士らと面会し、連帯を表明しました。その後、市内の一角にある菜園を訪ね、子どもたちと交流する