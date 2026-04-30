日銀が３０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１６０円１３～１５銭と前営業日に比べ６１銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８７円０２～０６銭と同３９銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６７９～８１ドルと同０．００２０ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS