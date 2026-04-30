４月３０日に発表された北海道内のガソリン価格は１７２．６円と、２週連続の値上がりとなりました。３０日に発表された道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、２７日の時点で１リットルあたり１７２．６円となりました。前の週と比べて０．３円上がっていて、２週連続の値上げです。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が停滞し、原油価格は高騰を続ける中、政府はガソリン価格が１７０円程度になるよう補助金を支