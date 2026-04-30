長期在留資格を得るため、婚姻の意思がないにもかかわらず千葉県袖ケ浦市役所に嘘の婚姻届を提出し、戸籍に嘘の情報を記録させたなどとして逮捕されたスリランカ国籍の30歳の男性ら男女4人について、千葉地検はきょう（30日）付で不起訴処分としました。不起訴の理由について、千葉地検は「公訴を維持するに足りる十分な証拠を確保することができなかった」などとコメントしています。