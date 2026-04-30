回転寿司チェーンのかっぱ寿司は、5月7日から5月27日までの期間、全店舗で「大切り＆お値段そのまま50％増量祭り」を開催する。1貫税込80円の「大切りサーモン」をはじめ、価格据え置きで50％増量した「甘海老にぎり」や「てりやきハンバーグ」などを取りそろえる。また同期間中、アプリ会員を対象に、人気ネタ「大切り中とろ」が平日限定で39％オフとなるクーポンも配信する。〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉◆大切りサ