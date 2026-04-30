奈良競輪のF1ナイターは5月1日に開幕する。4月30日は前検を実施した。今年からS級に在籍する牧田悠生（26＝新潟）は今月2日に岸和田F1の2日目にS級初勝利を挙げた。続く豊橋F1で決勝へ進んだ。前回の名古屋G3では最終日4日目に落車し、左でん部の打撲などケガを負った。それでも「3日間は普通に練習してきました。乗ってて痛みはないし、体は大丈夫。打ち身とかもあったけどケアしてきた」と問題ないことを強調した。奈良で