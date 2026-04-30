Da-iCE 花村想太のソロプロジェクト「SOTA HANAMURA」が、6月3日(水)に発売するプレデビューアルバムのタイトルが『ASCEEENSION』に決定した。合わせて、新アーティスト写真・ジャケット写真・アルバム収録楽曲が公開となった。本アルバムにはボーナストラックを含めた全13曲が収録され、2月6日(金)に先行配信した「Me.exe」をはじめとする自らが手掛けた楽曲たちのほか、大野雄大による提供曲「To you」、シンガーソングライターe