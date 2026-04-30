佐藤輝明がここまで12本の二塁打を放っている阪神の佐藤輝明内野手の打撃好調ぶりが顕著だ。30日の試合前時点で打率.361、23打点、長打率.711など数々の部門でセ・リーグのトップに君臨している。特に二塁打は12本と突出しており、シーズンのプロ野球記録更新ペースとなっている。佐藤は同日のヤクルト戦開始前の時点で12本の二塁打を放っている。チームは26試合を消化しており、レギュラーシーズンの143試合に換算すると「66