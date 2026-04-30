◇女子ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース第1日（2026年4月30日千葉県・浜野GC＝6704ヤード、パー72）ツアー2勝の岡山絵里（29＝ニトリ）がツアー記録に並ぶ8連続バーディーをマークした。アウトからスタート。2番で初バーディーを奪うと、9番パー5までバーディーを連ねた。8連続バーディーは、11年スタンレー・レディース第3ラウンドの諸見里しのぶ、19年富士通レディース第2ラウンドの成田美寿々、23年楽天レ