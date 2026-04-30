【モデルプレス＝2026/04/30】モデルで女優の横田真悠が4月29日、自身のInstagramを更新。黒のドレスショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル「等身すごすぎ」ミニワンピで圧巻美脚披露◆横田真悠、黒ワンピ姿披露横田「映画『SAKAMOTO DAYS』本日公開です たくさんの方に楽しんでいただけますように！！！」とつづり、ワンピース姿を投稿。黒のホルターネックのミニワンピース姿で