西日本シティ銀行が30日、公式サイトで個人情報流出について公表・謝罪した。【写真】顧客の個人情報流出を公表・謝罪した西日本シティ銀行「この度、当行職員がインターネット上に投稿した営業店執務室内を撮影した動画や画像が、拡散された事案が判明いたしました」と公表。「お客さまをはじめ、多くの皆さまに多大なご迷惑や心配をおかけすることになり、心から深くお詫び申し上げます。現時点で、執務室内の動画や画像には