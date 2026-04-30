西日本シティ銀行、顧客の個人情報流出を公表・謝罪 職員が撮影した動画や画像がネットで拡散「再発防止に努めてまいります」
西日本シティ銀行が30日、公式サイトで個人情報流出について公表・謝罪した。
【写真】顧客の個人情報流出を公表・謝罪した西日本シティ銀行
「この度、当行職員がインターネット上に投稿した営業店執務室内を撮影した動画や画像が、拡散された事案が判明いたしました」と公表。「お客さまをはじめ、多くの皆さまに多大なご迷惑や心配をおかけすることになり、心から深くお詫び申し上げます。現時点で、執務室内の動画や画像には、7名のお客さまの個人情報（氏名のみ）が記載されたホワイトボードが映っておりました」と経緯を説明し、謝罪した。「対象の方には、個別にお詫びとご説明を申し上げます」とした。
その上で「社会的・公共的に大きな役割を担い、信用を旨とする金融機関として、かかる事態を招いたことについて、役職員一同深く反省いたします」とし「当行は、本件を厳粛に受け止め、二度とこのような事態を起こさないよう、全行あげてコンプライアンス遵守や情報管理を徹底し、再発防止に努めてまいります」と伝えた。
また同件に関する相談・問い合わせ先を案内した。
【写真】顧客の個人情報流出を公表・謝罪した西日本シティ銀行
「この度、当行職員がインターネット上に投稿した営業店執務室内を撮影した動画や画像が、拡散された事案が判明いたしました」と公表。「お客さまをはじめ、多くの皆さまに多大なご迷惑や心配をおかけすることになり、心から深くお詫び申し上げます。現時点で、執務室内の動画や画像には、7名のお客さまの個人情報（氏名のみ）が記載されたホワイトボードが映っておりました」と経緯を説明し、謝罪した。「対象の方には、個別にお詫びとご説明を申し上げます」とした。
その上で「社会的・公共的に大きな役割を担い、信用を旨とする金融機関として、かかる事態を招いたことについて、役職員一同深く反省いたします」とし「当行は、本件を厳粛に受け止め、二度とこのような事態を起こさないよう、全行あげてコンプライアンス遵守や情報管理を徹底し、再発防止に努めてまいります」と伝えた。
また同件に関する相談・問い合わせ先を案内した。