西日本シティ銀行、顧客の個人情報流出を公表・謝罪 職員が撮影した動画や画像がネットで拡散「再発防止に努めてまいります」

西日本シティ銀行、顧客の個人情報流出を公表・謝罪 職員が撮影した動画や画像がネットで拡散「再発防止に努めてまいります」