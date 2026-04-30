9人組ガールズグループ、TWICEのSANA（サナ、29）が4月30日、都内で、「ハーゲンダッツジャパンクリスピーサンド」25周年記念PR発表会に出席した。純白のミニドレスで登場し「クリスピーサンドは大好きなアイスクリーム。ご褒美のような存在」とし、4月に行われたライブにも触れ「差し入れでハーゲンダッツさんからクリスピーサンドをたくさんいただいて、スタッフさんとみんなでおいしくいただきました」と感謝した。新商品のグ