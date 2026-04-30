こんにちは、料理研究家のジョーさん。です。皮が薄くて、中がみずみずしい「新じゃが」。この時期だけの楽しみですよね。でも、じゃがいもってじっくり煮込むのは時間がかかるし、味をしみ込ませるのもひと苦労。 そんな悩みを「めんつゆ」と「レンジ」の合わせ技で解決するレシピが今回のレシピです。甘辛いめんつゆにバターのこく、さらににんにくをガツンときかせた、その名も「めんつゆバター煮っころがし」。『新じゃがのめ