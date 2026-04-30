パリSGは29日、DFアクラフ・ハキミが右太ももを負傷したことを発表した。今後数週間、戦線を離れることになると伝えている。ハキミは28日にホームで開催されたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第1戦のバイエルン戦(○5-4)で受傷。同試合で1アシストを記録する活躍を見せたが、5月6日に敵地で行われる第2戦は欠場が決定的となった。今季はここまで公式戦31試合の出場で3ゴール9アシストをマークし、欧州CL王者のパリSG