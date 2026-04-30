カナダのレジェンド、トライアンフのツアーとしては30年ぶりとなる50周年を祝う北米ツアーが開幕した。メンバーのリック・エメットは、これまで何度も「絶対にない」と言ってきた再結成ツアーだ。彼は「この20年間、メンバーとは話しもしたくなかった」とも打ち明けている。それだけに、このバンドのツアーというのは奇跡であるし、カナダ10都市・アメリカ17都市に及ぶ大規模な北米ツアーを遂行するには年齢的にも過酷なスケジュー