朝、目を覚ました飼い主の視界に飛び込んできたのは、部屋中に散った桜の花びらのような大量のティッシュの山だった。 【写真】めちゃくちゃ散らばっている！ものすごい集中力でイタズラするリンちゃん 今、SNSで「これぞ柴犬あるある！」と話題を呼んでいるのは、0歳の柴犬が見せた凄まじいいたずらの現場を捉えた投稿。 犯人は、柴犬のリンちゃん（メス、0歳11カ月）。その隣で、呆然と立ち尽くすユウちゃん（メス、1歳11カ月