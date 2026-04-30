タカラトミーアーツから、映画『トイ・ストーリー５』のグッズが続々登場！「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」などおなじみのキャラクターたちはもちろん、新作から登場の「リリーパッド」や「スマーティー・パンツ」のグッズもラインナップされます☆ タカラトミーアーツ ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』グッズ 発売日／販売店舗：・ぬいぐるみ32点2026年6月20日（土）／全国の玩具・雑貨取