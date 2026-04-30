NTTソルマーレが運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、『GWは一気読み!「長編マンガ」ランキング』を4月29日に発表した。マンガを愛するコミックシーモアユーザー7,116名の回答により、第1位は「暁のヨナ」(白泉社)に決定。また、ゴールデンウィーク期間中は「コミックシーモア 爆トクSALE」も同時開催している。○『GWは一気読み!「長編マンガ」ランキング』結果発表長い休みがあるときこそ、‟長編マンガ“を