岐阜市で軽乗用車が路線バスにぶつかり、バスの乗客2人が軽いけがをしました。 【写真を見る】岐阜バスに86歳運転の軽乗用車ぶつかる 乗客は54人… 2人けが バスを追い抜いた後の車線変更で接触か 岐阜市 きょう午前8時45分ごろ、岐阜市矢島町で「山県バスターミナル発西鏡島行き」の岐阜バスに、軽乗用車がぶつかりました。 この事故で、バスの乗客54人のうち、男性（72）がひざを打ち、女性（22）が手首の痛みを訴える