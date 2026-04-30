最長で12連休となる今年のゴールデンウイーク。 長崎市の観光地はにぎわいを見せています。 県内は広い範囲で雨となりましたが長崎市の観光地・大浦天主堂やグラバー園に続くグラバー通りには朝から観光客の姿がありました。 （観光客） 「東京から。初めての九州なので、おいしいものを食べてゆっくり温泉も浸かって楽しみたい」 （岩崎本舗グラバー園店 木納 裕里子さん）