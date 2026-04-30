グラビアアイドルの山田あい（22）が30日までに、Xを更新。グラビアオフショットを披露した。発売中の「週刊プレイボーイ」のグラビアを飾っている山田は「週プレの今までのオフショットがX内で黒ギャル最高！とバズってるのを知っているありがとう！ありがとう！ありがとう！今回もバズれー！」と、首から腰のくびれまで垂らされたシルバーの変形ビキニショットとともに呼びかけた。フォロワーからは「すんごいボディ！