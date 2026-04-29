とちぎテレビ ２９日午後５時前、足利市のホームセンターの駐車場で、近くに住む８３歳の無職の男性が運転する乗用車が、歩行者１人と駐車していた車両７台、それに店の看板に衝突する事故がありました。 衝突したのは４０歳代とみられる女性で、現場では外傷は確認されず、会話もできる状態で病院に搬送されました。運転していた男性にけがはありませんでした。 男性が運転していた乗用車は、看板と車１台