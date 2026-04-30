今年春の叙勲の受章者が29日発表され、三重県在住の56人が選ばれました。社会の様々な分野で功績をあげた人に贈られる「旭日章」には13人、国や地方公共団体の職務に長年従事してきた人に贈られる「瑞宝章」は43人が選ばれました。このうち、南伊勢町長として3期12年にわたり町政の発展に寄与した南伊勢町の小山巧さん（75）が、地方自治における功労が評価され、旭日小綬章を受章します。小山さんは1969年に三重県に入庁後、環境