シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）のスタッフが29日までに公式アカウントを更新。変装したちゃんみなの姿をアップした。公式アカウントでは「たいへーーーーーんお待たせいたしました」とつづり「ちゃんみながFCブースに潜入したらバレるのか?!」と記された写真を投稿。ガッツリメイクのちゃんみなの姿と、黒髪ボブのウィッグを着用したナチュラルメイクのちゃんみなの比較写真が公開されている。この企画は