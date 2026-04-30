「納期が気になる」の声も2026年3月19日、ホンダ「N-VAN」の一部仕様改良を実施し、翌3月20日より発売を開始しました。ユーザーからの反響などについて、ホンダの販売店に話を聞いてみました。【画像】超カッコいい！ これがホンダの“新”軽商用車「N-VAN」一部改良モデルです！ 画像で見る（30枚以上）N-VANは2018年7月、Nシリーズ初の商用車モデルとしてデビューしました。ホンダでは、「働く人々の生活を見つめ、さま