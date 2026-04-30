◆米大リーグレッズ―ロッキーズ（２９日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）ロッキーズの菅野智之投手（３６）が、敵地のレッズ戦で先発し、５回１／３を４安打無失点。１死一、三塁で交代した。チームは５―０とリードしており、今季山本由伸（ドジャース）が３試合、大谷翔平（ドジャース）が２試合、今永昇太（カブス）も１試合足踏みしている３勝目に日本人で最初に到達できるか注目だ。初