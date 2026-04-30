◆米大リーグ レッズ―ロッキーズ（２９日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）

ロッキーズの菅野智之投手（３６）が、敵地のレッズ戦で先発し、５回１／３を４安打無失点。１死一、三塁で交代した。

チームは５―０とリードしており、今季山本由伸（ドジャース）が３試合、大谷翔平（ドジャース）が２試合、今永昇太（カブス）も１試合足踏みしている３勝目に日本人で最初に到達できるか注目だ。

初回二死、サリバンの走者一掃の二塁打で３点の援護をもらった菅野はその裏２本の安打を許すも、遊撃トーバーによる本塁への好返球で無失点に抑え、波に乗った。２回以降はわずか１安打。３回にはわずか４球で３者凡退に仕留めるなどレッズ打線を手玉にとっている。打線も５回までに５安打５得点と、菅野の３勝目をサポートしている。

今季はブルージェイズに始まって、フィリーズ、パドレス（２度）、ドジャースといずれも昨年ポストシーズン進出の強豪と対戦。レッズも昨年ワイルドカードに入り、今季も中地区首位を走っているチーム。上位チーム相手にスプリット、スイーパー、スライダーを駆使しするなど老練なピッチングを見せ続けている。