俳優高知東生（61）が29日夜、Xを更新。「ひきこもり」について、私見をつづった。高知は「『ひきこもり40歳以上が4割超え』という記事を読み、他人事ではないと思った」と書き出した。そして「俺も事件後抑うつ状態で2年間引きこもっていたが、現代社会では人は簡単にメンタルを病む。子供の頃の不登校から引きこもりが続いている人もいるだろう。家族で抱え込まないことは大事だが支援策も乏しい。対策強化を」と、自身の経験を