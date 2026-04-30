女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2025年4月13日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝大好きな人からの誘いに飛び上がるほどうれしかったのに、いざデートをしてみると幻滅した…というケースは意外と多いようです。「デートをするまでは完璧だった」と話す貝塚碧衣さん（仮名・20代）も、そんなひとり。◆意中の人から遊園地デ