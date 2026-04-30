日本代表の田中碧が所属するプレミアリーグのリーズがMFの獲得を検討している。『Daily mail』によると、ターゲットはポルトガルのスポルティングCPに所属する守田英正。30歳の日本代表MFで、欧州ではサンタ・クララ、スポルティングとポルトガルでのプレイを続けている。以前からリーズは守田を高く評価しており、再び獲得に近づいている。今季の守田はここまで公式戦45試合に出場して1ゴール5アシストを記録。スポルティングとの