俳優の高橋一生（４５）、斎藤工（４４）、水上恒司（２６）が共演するＰｒｉｍｅＯｒｉｇｉｎａｌ新ドラマシリーズ「犯罪者」が、ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏで７月１７日から世界独占配信されることが２９日、分かった。テレビドラマ「相棒」シリーズで、脚本を手がける太田愛氏の同名作を実写化。無差別殺傷事件の真相に刑事、記者、生存者の３人が迫る。映画「エゴイスト」などで知られる松永大司監督がメガホンをとる。刑