FRUITS ZIPPERの真中まなが、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月〜金曜5:25〜)の5月マンスリーエンタメプレゼンターを務めることが決定した。生原稿読みや食リポ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」に挑戦し、7時台からはMCとして番組終了まで出演。真中は「すごくうれしかったです! 同時に早起き大丈夫かな…と思いました」と喜びつつ、「かみ始めると止まらないので、そうなったらVTRを一時停止してもらいたいです