AKB48で最も長くグループ総監督を務めた向井地美音さん（28）が2026年4月30日に東京・秋葉原のAKB48劇場で開かれる公演で、グループを卒業する。向井地さんはグループ加入前から筋金入りの「AKBオタク」で、加入直後はマネジャーから「元ファン」という素性を隠すように言われたほどだ。だが、その「AKB48愛」が強みになり、19年にグループ総監督に就任。コロナ禍など困難な環境の中でグループを支えた。26年4月3日に東京・国立代