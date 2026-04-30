「感動の選択肢」を提供していきたい─。こんなビジョンを抱いてソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA（バイマ）」を開始して20年が経ちました。 海外に住む日本人がバイヤーとなり、国内に住む人たちに買い付けた商品を販売するサイトとして今では世界170カ国以上、24万人の登録パーソナルショッパー（バイヤー）がファッションを中心に580万品もの豊富な品揃えを提供しています。