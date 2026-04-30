ゴルフのトーナメント会場は“ネタの宝庫”。ただ、そのすべてを伝えることはなかなか困難なこと…。そこで現場記者がコースを歩くなか“見た”、“聞いた”もののなかからちょっと気になった1つのテーマ、すなわち“ヒトネタ”をご紹介！ 今回は国内男子ツアー「中日クラウンズ」が行われている、名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）から。 ◇【写真】”ミニドラ”や見慣れないクラブも…石川遼の最新クラブを撮った1