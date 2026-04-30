坂口健太郎（34）主演の日仏共同製作の映画「私はあなたを知らない、」（中野量太監督、8月28日公開）に、堀田真由（28）人気子役の倉田瑛茉（6）滝藤賢一（49）原田美枝子（67）が出演することが29日、分かった。堀田は、坂口が演じる天涯孤独の青年・西山夕平が職場で出会い、心を寄せるシングルマザー東浜紗月を演じる。「10年前、映画館で『湯を沸かすほどの熱い愛』を見た時から、中野量太監督の作品に出演することが1つの夢