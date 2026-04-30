サウジアラビア遠征から帰国初戦ヴェルミセルは鮫島駿が騎乗して坂路追い。終始うなるような手応えで4F51秒9の好時計をマークした。鞍上は「自分が今まで乗った中で一番」と絶賛。吉村師も「凄くいい。G1だからそれぐらいの状態で臨まないとね」と納得の表情を浮かべる。気になるのは週末の空模様のようで「先週のような馬場だと…。雨が降ってくれれば」と道悪を希望した。