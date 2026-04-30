大阪―ハンブルクC11着から中2週で臨むサンライズソレイユはCWコース単走。6F83秒0〜1F11秒7を刻み、軽快な脚さばきで駆け抜けた。矢作師は「順調です。予定通りの時計でした」と納得の口ぶり。「前ほどの覇気というか、おとなしい面があってそれがどうか」としながらも「逆に言うと、距離が延びても折り合いに気を使わなくていいというのは武器だと思う」と分析した。