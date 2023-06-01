◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神の中野が7回2死一塁で代打で登場し中飛。守備には就かなかった。28日に右ふくらはぎに自打球を当てて途中交代しており、この日はスタメンを外れ、「走ることができないので、守備も打撃も走るわけなので。肉離れにつながる可能性もあるので、そういうのをなくすため」と説明した。試合前は別メニューで調整し、打撃練習もティー打撃のみ。それでも1打席に立ち、