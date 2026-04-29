飛行機の前方、中央、後方、それぞれの席の特徴について、JALの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが乗り物酔いしやすい人にお勧めの座席です！公式アカウントは「航空券を予約する際、座席選びに迷った経験はありませんか？」「普通席／エコノミークラスの『前方・中央・後方』それぞれに、旅の時間をより楽しく快適に過ごせる魅力があるんです」と投稿。前方、中央、後